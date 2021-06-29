تراند الفن: لحظة القبض على حسن راتب (صور)

حصل “القاهرة 24” على صور للحظة القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بسبب اتهامه في قضية تمويل وتهريب الآثار المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميا بنائب الجن والعفاريت.

وتظهر الصور حسن راتب يرتدي جلباب وعباءة بصحبة عدد من رجال الأمن بالزي المدني وهم يصطحبوه إلى سيارة الأمن لاقتياده إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه.

وفي السياق نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مساء أمس؛ وذلك لتورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.

واعترف عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، أمام جهات التحقيق عن اشتراك رجل الأعمال الشهير حسن راتب، وتورطه في إنفاق ملايين الجنيهات لتمويل عصابة “علاء حسانين” البرلماني السابق، للتنقيب عن الآثار، مؤكدًا أن رجل الأعمال أسهم في ضخ الكثير من الأموال لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها النائب البرلماني.