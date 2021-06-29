فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعلن رئيس “قسم الديجيتال” التابع لرئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، العثور على الآيباد المسروق وإعادته إلى مالكه. وقال موقع “آي ويتنس” الجنوب إفريقي، إنه تم العثور على الآيباد، الخاص برئيس البلاد، بعدما سرق في مؤتمر صحفي، خلال الأيام الماضية. وتعرض رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لسرقة جهاز “آيباد” الخاص به، خلال مؤتمر صحفي مذاع على الهواء مباشرة. والجدير بالذكر أن الآراء، انقسمت الآراء حول سرقة رامافوزا، حيث اعتبره البعض موقفًا طريفًا ومضحكًا، بينما وصفه آخرون بالجريمة الوقحة بحق رأس الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد سرقته علنًا في مؤتمر صحفي.. ظهور “آيباد” رئيس جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.