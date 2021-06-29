تراند الفن: “موديرنا” تحصل على الموافقة بشأن استخدام اللقاح لحالات الطوارئ بالهند

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - قالت مصادر لوكالة الأنباء “PTI”، إن شركة الأدوية “Cipla”، التي تتخذ من الهند مقرًا لها تلقت موافقة الجهة التنظيمية على استيراد لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد، لاستخدامه في حالات الطوارئ المقيدة في الهند.

وأضاف المصدر: “منح المراقب العام للمخدرات في الهند DCGI الإذن لشركة Cipla لاستيراد لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا للاستخدام الطارئ المقيد في البلاد، وفقًا لأحكام قواعد الأدوية الجديدة والتجارب السريرية لعام 2019 بموجب قانون الأدوية ومستحضرات التجميل لعام 1940”.

وتابع: “هذا الإذن للاستخدام المقيد في حالات الطوارئ للصالح العام، حيث يتعين على الشركة تقديم تقييم سلامة اللقاح لمدة 7 أيام في أول 100 مستفيد قبل طرح اللقاح لمزيد من برنامج التحصين، وفقًا لأمر الموافقة”.

وأشارت التقارير في وقت سابق من اليوم إلى أن الجهة المنظمة للأدوية في الهند قد تمنح قريبًا تصريح استخدام طارئ مقيد للقاح موديرنا، ومن المرجح أن تحصل على الموافقة في أي وقت، حيث تؤيد المنظمة المركزية للتحكم في معايير الأدوية “CDSCO” منح الإذن لشركة ” Cipla ” للاستيراد.