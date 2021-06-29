تراند الفن: إحلال وتجديد محطة مياه “الكاجوج” فى أسوان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏60 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عملية إحلال وتجديد لمحطة مياه الكاجوج بمدينة كوم أمبو بطاقة 100 متر مكعب / ساعة، حيث تم تغيير حاويات المحطة المتهالكة، فلاتر المحطة الثلاثة، وتركيب الواح مائلة بالحاويات لزيادة سرعة الترسيب وبالتالي تقليل عكارة المياه المنتجة، إلى جانب تركيب وحدة مياه عكرة كاملة وتغيير هيدرات السحب والطرد ومحابس السحب والطرد. يأتي ذلك بالإضافة إلى تركيب 2 طلمبة مياه مرشحة وطلمبة غسيل فلاتر وتغيير منظومة الشبة والكلور بالمحطة؛ مما سيكون له تأثير ايجابى على جودة المياه المنتجة، وتركيب وحدة مياه بمحطة جعفر الصادق، فى إطار الاهتمام بتوفير مياه شرب صحية وآمنة.

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