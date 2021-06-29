شوف عروض بنده الأسبوعية بأقل الأسعار من 29 يونيو وحتى 6 يوليو في مجله بنده Panda

يتميز هايبر بندة ماركت Hyper Panda market في جميع الدول العربية بتقديمه أفضل الأسعار على جميع السلع الغذائية، والغير غذائية بأجود الخامات والماركات العالمية، حيث تقدم عروض بنده الأسبوعية في جميع فروع بندة والتي تنتشر الآن في معظم دول الخليج كالمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وكذلك في البحرين، وقطر، ومصر، والمغرب ودول أخرى خارج الخليج العربي.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

خصومات متعددة على السلع الموضحة بالصور، وأكثر بكثير لهذا الأسبوع الإستثنائي من بندة فتابعوا معنا تفصيلاً: خصومات مميزة على الحليب المكثف المحلى من Panda بأفضل سعر، كما يتوفر خصم مميز آخر على بسكويت الشاى من ماركة بنده المميز المذاق، ويوجد أيضاً خصم مميز على المعمول الأبيض البر من Hyper panda، وكذلك خصم على سعر التونة المميزة من بنده، وتخفيض مميز على عبوات الذرة الحلوة كاملة الحبة من بنده الصفحة الرئيسية، وعلى ورق العنب المعلب للمحشي ذو الأوراق الناعمة من بندة ماركت.

خصومات بنده ماركت

وأيضاً عملاء بنده الكرام في كل مدن المملكة العربية السعودية خصومات مميزة جداً على السلع الغذائية المقدمة من هايبر بنده، ومنها: تخفيضات على عبوات لحم التونة الخفيف المخفف المنقوع في زيت دوار الشمس من ماركة ريم، وأيضاً خصم مميز على لحم التونة الخفيف بأنواعه من ماركة المواسم السعودية، كما يتوفر خصم على منتج حمص مانديز، ولحم التونة الخفيف المعلب في زيت نباتي من جولدن برايز، وأيضاً خصم على الطماطم المقشرة معلبة من ماركة الطاهي المميزة.

تخفيضات موقع بندة وبنده اون لاين

خصومات متعدده من بنده اون لاين، وفي جميع فروع بنده بمدن الخليج على: عبوات ورق العنب الناعم الطري من السوسن، وكذلك على الحمص المميز المعلب من ماركة حدائق فيكتوريا، ويتوفر أيضاً خصم على كوبوليفا الزيتون المميز في برطمانات زجاجية بأوزان مختلفة، وخصومات على الفول الخلطة من حدائق كاليفورنيا، وأيضاً عروض مميزة على الفول المدمس السادة من حدائق كاليفورنيا الشهي، وكذا على عبوات اللانشون من سنبورة، وعلى عبوات كاتشب الطماطم من ماركة رنا السعودية، وغيرها على ثقفني.