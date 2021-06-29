شوف خصومات وعروض الدراجات الهوائية من هايبر لولو حتى ١٣ يوليو القادم

يقدم هايبر لولو خصومات وعروض هائلة على الدراجات الهوائية خاصة للأطفال فهم يميلون أكثر لاستخدامها لذلك قدمنا لكم مجموعة متنوعة من الدراجات الهوائية بأشكالها المختلفة وألوانها الجذابة بجميع فروع لولو هايبر وحتي يوم ١٣ من يوليو القادم ، عروض أسواق التميمي هذا الأسبوع .

خصومات وعروض الدراجات الهوائية من هايبر لولو حتى ١٣ يوليو

دراجة أطفال بشخصية سبارتان spartan character ١٦ بوصة متنوعة فقط بسعر ٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ٦٩٩ ريال سعودي فهو عرض رائع من لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية ومستمر حتى ١٣ يوليو فيمكنكم الاستفادة به.

سكيد فيوجان Skid Fusion دراجة هوائية ٢٦ إنش مزودة بعجلة كبيرة فقط من هايبر لولو بسعر ٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ١١٩٩ ريال سعودي.

دراجة للأطفال سبارتان Spartan ١٤ بوصة بسعر مميز ٣٤٩ ريال سعودي بدلا من ٦١٩ ريال سعودي.

بينما تكون دراجة للأطفال سبارتان Spartan ١٢ بوصة بسعر ٣١٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩٩ ريال سعودي.

ثم يقدم هايبر لولو دراجة للأطفال ١٢ بوصة بسعر ٢١٩ ريال سعودي بدلا من ٣٦٩ ريال سعودي.

سعر دراجة الأطفال المتنوعة فقط ٢٥٩ ريال سعودي بدلا من ٣٩٩ ريال سعودي.

سبارتان Spartan دراجة أطفال متنوعة ٢٠ بوصة بسعر ٥٩٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩٩ ريال سعودي.

دراجة أطفال ١٦ بوصة بسعر ٢٤٩ ريال سعودي بدلا من ٤٤٩ ريال سعودي.

فوائد ركوب الدراجات الهوائية خاصة للأطفال

أصبح ركوب الدراجات رياضة منتشرة في جميع أنحاء العالم خاصة بين الأطفال حيث تقام الآن كثير من المسابقات والبطولات حول ركوب الدراجات، فهي رياضة محببة لدى الجميع والبعض أيضا يتخذها كهواية أو وسيلة للترفيه وأيضا في بعض الدول يستخدمها المواطنون كوسيلة مواصلات فمن أهم مميزاتها:

1. تعتبر رياضة سهلة فهي فقط تحتاج لتعلم التوازن فهي سهلة التعلم والاستخدام.

2. يعتبر ثمنها منخفض بالنسبة لأي وسيلة مواصلات أو رياضة أخرى، ولا تحتاج أيضا إلى نادي أو مكان خاص في حال اعتبارها كرياضة أو هواية.

3. ممتعة جدا خاصة للأطفال فهي تعلمهم كيفية الاعتماد على النفس والثقة بالنفس أيضا.

4. رياضة لا تحتاج إلي مجهود عضلي أو ذهني كبير .

5. تساعد بشكل كبير في نمو عضلات جسم الأطفال وتقويتها.

6. تعلم الطفل التركيز والنشاط فهي تعتبر علاج رائع للأطفال ممن يعانون من ضعف التركيز والكسل.

7. يعتبر ركوب الدراجات هي طريقة مثلى لفقدان كثير من الوزن دون مشقة وتعب، فمن أجل كل هذه الفوائد يقدم لكم هايبر لولو ماركت عروض رائعة على مختلف أنواع الدراجات فيمكنكم الإسراع للاستفادة بكل هذه الخصومات والعروض الرائعة.