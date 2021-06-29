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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لتوديعها من منصبها بالمحافظة، وتوليها منصب نائب سفير بدولة الأردن الشقيقة.
وأهدى الشريف “مفتاح الإسكندرية” إلى قنصل عام فرنسا، تكريمًا لها ولدورها الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.
وقدم المحافظ الشكر إلى قنصل فرنسا على دورها المتميز في توطيد العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة تطوير العلاقات بين المدن الفرنسية ومدينة الإسكندرية، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها القادمة، وأشاد بإدارتها الناجحة خلال فترة وجودها في الإسكندرية.
ومن جانبها؛ أعربت جانينا ايريرا عن مدى سعادتها عن الفترة التي تواجدت فيها بالإسكندرية، موجهة الشكر إلى كرم أهل وشعب الإسكندرية، مؤكدة مكانة الإسكندرية الكبيرة في قلبها.
وقدمت قنصل عام فرنسا الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الشريف” يهدي قنصل فرنسا “مفتاح الإسكندرية” ويشيد بدعمها للعلاقات بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.