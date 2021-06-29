تراند الفن: “الشريف” يهدي قنصل فرنسا “مفتاح الإسكندرية” ويشيد بدعمها للعلاقات بين البلدين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لتوديعها من منصبها بالمحافظة، وتوليها منصب نائب سفير بدولة الأردن الشقيقة.

وأهدى الشريف “مفتاح الإسكندرية” إلى قنصل عام فرنسا، تكريمًا لها ولدورها الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وقدم المحافظ الشكر إلى قنصل فرنسا على دورها المتميز في توطيد العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة تطوير العلاقات بين المدن الفرنسية ومدينة الإسكندرية، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها القادمة، وأشاد بإدارتها الناجحة خلال فترة وجودها في الإسكندرية.

ومن جانبها؛ أعربت جانينا ايريرا عن مدى سعادتها عن الفترة التي تواجدت فيها بالإسكندرية، موجهة الشكر إلى كرم أهل وشعب الإسكندرية، مؤكدة مكانة الإسكندرية الكبيرة في قلبها.

وقدمت قنصل عام فرنسا الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.