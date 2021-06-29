فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن التابلت هدفه إتاحة التعلم لجميع فئات المجتمع.
وأضاف طارق شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الاستعانة بأجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة هدفه الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي الذي وفرته الدولة ويضم مجموعة كبيرة من المعلومات العلمية، موضحًا أن استخدام التابلت في الامتحانات شيء إضافي وليس أساسيًا.
وأكد أن الامتحان الإلكتروني سيوفر الكثير من الأمور المستخدمة في المنظومة الرقمية بداية من الامتحانات حتى التصحيح.
وأوضح: “التابلت يمكن الفقير والغني من الوصول إلى محتوى رقمي للطلاب، وصممنا أكثر من منصة”.
وفي وقت سابق، وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إخطارًا للمديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المُراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة.
وحصل “القاهرة 24” على صورة من إخطار التعليم للمديريات بشأن تسليم الكاميرات لمديري المدارس، والعمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تركيبها، قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ تحت إشراف مسئول الأمن بالمديرية والإدارات التابعة لها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير التعليم: التابلت هدفه إتاحة التعلم لجميع فئات المجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.