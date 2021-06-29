تراند الفن: وزير التعليم: التابلت هدفه إتاحة التعلم لجميع فئات المجتمع

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن التابلت هدفه إتاحة التعلم لجميع فئات المجتمع.

وأضاف طارق شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الاستعانة بأجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة هدفه الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي الذي وفرته الدولة ويضم مجموعة كبيرة من المعلومات العلمية، موضحًا أن استخدام التابلت في الامتحانات شيء إضافي وليس أساسيًا.

وأكد أن الامتحان الإلكتروني سيوفر الكثير من الأمور المستخدمة في المنظومة الرقمية بداية من الامتحانات حتى التصحيح.

وأوضح: “التابلت يمكن الفقير والغني من الوصول إلى محتوى رقمي للطلاب، وصممنا أكثر من منصة”.

وفي وقت سابق، وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إخطارًا للمديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المُراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة.

وحصل “القاهرة 24” على صورة من إخطار التعليم للمديريات بشأن تسليم الكاميرات لمديري المدارس، والعمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تركيبها، قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ تحت إشراف مسئول الأمن بالمديرية والإدارات التابعة لها.