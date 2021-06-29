تراند الفن: تقرير طبي كويتي يكشف نوع المادة المخدرة التي تعاطاها قاتل أمه وشرطي المرور قبل تنفيذ الجريمة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : قالت مصادر صحافية كويتية أن التقرير الطبي لفحص عينات الوافد السوري الذي قتل أمه الكويتية وشرطي المرور طعنا أكد تعاطيه لمادتي الشيو والكيميكال معا وفقا للأنباء الكويتية. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أمس، عن إلقاء القبض على السوري بعد إقدامه على قتل رجل مرور، ووالدته في جريمتين منفصلتين، حيث تم نقله للمستشفى بعد إصابته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.