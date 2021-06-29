فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه كونراد دي لا فوينتي، إلى صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وحسب الموقع الرسمي لبرشلونة؛ توصل النادي لاتفاق بشأن انضمام اللاعب إلى النادي الفرنسي، مقابل 3 ملايين يورو، مع حصول برشلونة على نسبة من بيع اللاعب مستقبلًا.
وانضم اللاعب إلى صفوف برشلونة مسوم 2013- 2014، عندما انتقل والده إلى العمل في قنصلية هايتي في برشلونة حيث لعب في جميع الفرق السية بالنادي.
وظهر اللاعب في برشلونة ب في ديسمبر 2018 أمام فالنسيا ولعب وقتها 9 مباريات وسجل هدفين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برشلونة يُعلن رحيل كونراد إلى مارسيليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.