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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: أعلن حساب “سناب وزارة الداخلية” عن القبض على مواطنين ظهرا في فيديو يتباهيان بإطلاق النار في حي سكني بالرياض.
وقال سناب الداخلية:”تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين بالعقد الثالث من العمر قاما باستعراض أسلحة نارية وإطلاق النار منها في أحد الطرق العامة بالرياض؛ معرضين حياة الآخرين للخطر، وتصويرهما لذلك ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي والتباهي به”.
وتابع:” تم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية ضدهما وإحالتهما إلى النيابة العامة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيان أمني بشأن ظهور شخصين في فيديو يتباهيان بإطلاق النار بحي سكني في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.