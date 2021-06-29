تراند الفن: بدء المؤتمر الصحفي لوزيرة التضامن لإعلان نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2021

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2021، ومقارنتها بالسنوات الماضية. جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام. يحضر المؤتمر الصحفي، عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدي، رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام – جامعة القاهرة، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

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