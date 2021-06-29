تراند الفن: وزير التعليم: امتحان الثانوية العامة ورقي فقط.. والتابلت لتسجيل الحضور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحان الثانوية العامة سيتم إجراؤه ورقيًا فقط، بتدوين الطلاب الإجابات في البابلت شيت فقط، بينما دور التابلت سيكون تسجيل الحضور والاطلاع على المحتوى التعليمي للكتب الدراسية فقط.

وقال شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن تسجيل الحضور عبر التابلت سيساهم في تيسير عملية التصحيح الرقمي للإجابات، مؤكدًا أن الغش الإلكتروني سيعاقب صاحبة بقانون الغش الجديد، الذي يتضمن عقوبات مغلظة، ويعتبر من الغش إدخال تابلت من خارج المنظومة التعليمية وكتب خارجية.

وفي وقت سابق، وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا للمديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المُراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة.

وحصل “القاهرة 24″، على صورة من إخطار التعليم للمديريات بشأن تسليم الكاميرات لمديري المدارس، والعمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تركيبها، قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ تحت إشراف مسئول الأمن بالمديرية والإدارات التابعة لها.

