تراند الفن: كشف حساب تاكيس جونياس مع وادي دجلة قبل بدء مهمته في بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - اتفق مسؤولو نادي بيراميدز، مع اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، لتولي القيادة الفنية للأزرق السماوي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن بيراميدز في بيان رسمي مساء اليوم، توجيه الشكر للأرجنتيني ردولفوا أروابارينا، عن الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للأزرق السماوي، وتعيين تاكيس جونياس بدلًا منه.

ويرصد لكم “القاهرة 24” كشف حساب تاكيس جونياس مع فريق وادي دجلة.

لعب وادي دجلة 54 مباراة تحت قيادة المدرب اليوناني، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في مثلهم، وخسر في 24 لقاء.

استطاع لاعبو وادي دجلة تسجيل 76 هدفًا، تحت قيادة تاكيس جونياس، يينما استقبلت شباكهم 67 هدفا.

يذكر أن بيراميدز، ودع كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام الرجاء المغربي، بعد الخسارة أمامه بركلات الترجيح، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مركب محمد الخامس.