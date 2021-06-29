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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت المرصد 26 زيارة
صحيفة المرصد: كشف والد الشرطي الكويتي “عبدالعزيز محمد الرشيدي”، الذي قتل غدرًا على يد مقيم سوري، موقف العائلة من حادثة الوفاة.
وقال محمد الرشيدي والد رجل الأمن المقتول، إنه لم يشاهد مقطع الفيديو الذي وثق لحظة طعن الجاني السوري لابنه، مشيرًا إلى أن أشقائه شاهدوا مقطع الفيديو وعرفوه من خلاله.
وتابع والد عبدالعزيز الرشيدي: “لا نعرف أي تفاصيل عن الجريمة وسبب طعن الجاني لابني، مقطع الفيديو المتداول تسبب في تعب زوجتي واشقاء الفقيد”.
وأضاف في تصريحاته لقناة النهار: “احترموا أهل الشخص المتوفي ويجب إزالة المقطع بسبب تأثره علي، وعلى أشقائه وأمه، انا منهار عصبياً وأمه في حالة سيئة، بسبب تداول مقطع الطعن”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: والد رجل الأمن الكويتي الذي قتل غدرًا يكشف حالة والدته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.