تراند الفن: التعليم تدرج اللغة الصينية في 8 مدارس العام المقبل .. والكشف عن المناطق المستهدفة! -فيديو

صحيفة المرصد : تعتزم وزارة التعليم إدراج منهج اللغة الصينية في 8 مدارس ضمن خطتها التعليمية للعام المقبل، كمادة اختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي، في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. وفقًا لـ”العربية”

وضمن خطة الوزارة للمناهج الجديدة “التربية البدنية والدفاع عن النفس” للبنين والبنات لجميع المراحل، فيما يبقى منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، ويوجه منهج التفكير الناقد للصف الثالث متوسط والأول الثانوي، مع اقتصار مادة المهارات الرقمية للصف الرابع الابتدائي.

وأوضحت أن إجمالي رصيد الحصص الأسبوعية للمرحلة الابتدائية سيكون 33 حصة، مقابل 35 حصة للمرحلة المتوسطة.



