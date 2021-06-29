تراند الفن: لافتات ترحيب في مواجهة الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي الفلسطيني الودية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، على وضع لافتات ترحيبية ببعثة المنتخب الأولمبي الفلسطيني، على هامش اللقاء الودي الذي يجمعه بالفريق الأول بعد قليل، على استاد الإسماعيلية.

ويخوض المنتخب الأولمبي الفلسطيني، معسكرًا مغلقًا بمصر خلال الفترة الجارية، يتخلله عدة لقاءات ودية، استهلها بمواجهة فريق الأمل بالزمالك، الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف.

وفي نفس السياق، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي فوزًا كبيرًا في آخر مواجهاته أمام سموحة الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.