تراند الفن: إنجلترا تطيح بألمانيا من ثمن نهائي يورو 2020

نجح منتخب إنجلترا في الفوز على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا يويو 2020 على ملعب ويمبلي.

وافتتح رحيم سترلينج، أهداف اللقاء في الدقيقة 75، قبل أن يضيف هاري كين مهاجم إنجلترا، الهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 86.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب إنجلترا الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا والتي تقام اليوم، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويأتي فوز إنجلترا اليوم ليكون الأول على منتخب ألمانيا منذ 1975 على ملعب ويمبلي في جميع المسابقات لتنهي سلسلة لا فوز الذي امتدت إلى ما يقرب من 46 عامًا.

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