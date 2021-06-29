فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
نجح منتخب إنجلترا في الفوز على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا يويو 2020 على ملعب ويمبلي.
وافتتح رحيم سترلينج، أهداف اللقاء في الدقيقة 75، قبل أن يضيف هاري كين مهاجم إنجلترا، الهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 86.
ومن المنتظر أن يلتقي منتخب إنجلترا الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا والتي تقام اليوم، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.
ويأتي فوز إنجلترا اليوم ليكون الأول على منتخب ألمانيا منذ 1975 على ملعب ويمبلي في جميع المسابقات لتنهي سلسلة لا فوز الذي امتدت إلى ما يقرب من 46 عامًا.
بيكهام وشيران يؤازرن منتخب إنجلترا من المدرجات أمام ألمانيا
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إنجلترا تطيح بألمانيا من ثمن نهائي يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.