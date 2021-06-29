تراند الفن: الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ينعى حسين الشافعي

نعى الاتحاد العربى والجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، برئاسة شريف جاد، فقيد الخريجين العرب الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض.

من جهته، قال شريف جاد، إن الراحل حاصل على دكتوراة في الهندسة من معهد موسكو لأبحاث الطاقة عام 1992، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير عدد من الدوريات العربية منها: مجلة أنباء روسيا ومجلة كازاخستان التى تصدر عن سفارة كازاخستان بالقاهرة، كما ترجم من خلال دار النشر التابعة للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم بترجمة العديد من الكتب العلمية والادبية من اللغة الروسية للغة العربية مما أثرى المكتبة العربية بعناوين غاية في الأهمية لأهم الكتب الصادرة فى روسيا فى المجالات العلمية والثقافية والتاريخية.

وأكد جاد أن رحيل الشافعي خسارة كبيرة بصفته واحد من أبرز الخريجين الذين ساهموا فى دعم العلاقات العربية الروسية، لافتًا إلى أن المشروع الأخير الذى تم الاتفاق عليه بين المؤسسة وجمعية الخريجين والخاص بإهداء 250 كتابًا للجامعات الروسية التى تُدرس اللغة العربية وكذلك 250 كتاب للجامعات المصرية التى تُدرس اللغة الروسية سوف يسعون إلى تحقيقه فى القريب العاجل.

في السياق ذاته، قال الدكتور فتحى طوغان، الأمين العام لجمعية الخريحين: “إننا فقدنا الدكتور حسين الشافعى، لكنه ترك لنا مكتبة كاملة من الترجمات التى قدمتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم التى أصبحت نافذة للمجتمع العربي للتواصل العلمي والثقافي مع روسيا.