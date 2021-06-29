فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
نعى الاتحاد العربى والجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، برئاسة شريف جاد، فقيد الخريجين العرب الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض.
من جهته، قال شريف جاد، إن الراحل حاصل على دكتوراة في الهندسة من معهد موسكو لأبحاث الطاقة عام 1992، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير عدد من الدوريات العربية منها: مجلة أنباء روسيا ومجلة كازاخستان التى تصدر عن سفارة كازاخستان بالقاهرة، كما ترجم من خلال دار النشر التابعة للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم بترجمة العديد من الكتب العلمية والادبية من اللغة الروسية للغة العربية مما أثرى المكتبة العربية بعناوين غاية في الأهمية لأهم الكتب الصادرة فى روسيا فى المجالات العلمية والثقافية والتاريخية.
وأكد جاد أن رحيل الشافعي خسارة كبيرة بصفته واحد من أبرز الخريجين الذين ساهموا فى دعم العلاقات العربية الروسية، لافتًا إلى أن المشروع الأخير الذى تم الاتفاق عليه بين المؤسسة وجمعية الخريجين والخاص بإهداء 250 كتابًا للجامعات الروسية التى تُدرس اللغة العربية وكذلك 250 كتاب للجامعات المصرية التى تُدرس اللغة الروسية سوف يسعون إلى تحقيقه فى القريب العاجل.
في السياق ذاته، قال الدكتور فتحى طوغان، الأمين العام لجمعية الخريحين: “إننا فقدنا الدكتور حسين الشافعى، لكنه ترك لنا مكتبة كاملة من الترجمات التى قدمتها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم التى أصبحت نافذة للمجتمع العربي للتواصل العلمي والثقافي مع روسيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ينعى حسين الشافعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.