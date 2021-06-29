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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد هادي الحويلة، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه مقترحا رسميا لتجنيس والد وأشقاء شرطي المرور عبدالعزيز محمد الرشيدي، والذي لقي مصرعه أثناء تأدية عمله على يد مقيم سوري قتل والدته ، أمس الإثنين.
وقال النائب الحويلة في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أي شرف أعز وأغلى من أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل الوطن وفداءً له وهو يقوم بواجبه، وأقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لشهيد الواجب عبدالعزيز محمد الرشيدي هو أن تمنح أسرة الشهيد الجنسية الكويتية تحت بند الأعمال الجليلة، لذلك تقدمت بمقترح لمنح ذوي الشهيد الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة“، مرفقا تغريدته بنص المقترح الرسمي الذي قدمه.
وكان عم الشرطي المجني عليه، أكد أن الرشيدي ”سعودي الجنسية تبعا لوالده“، فيما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن والده سعودي الأصل ووالدته كويتية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مطالبات بتجنيس أسرة الشرطي الكويتي المقتول عبدالعزيز الرشيدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.