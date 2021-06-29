تراند الفن: “حرانين يا حكومة”.. كيف واجهت الوزارات موجة الحر الشديدة؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - على مدار 3 أيام شهدت البلاد موجة من الطقس السيئ بسبب ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، صاحبت تلك الموجة تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت خلال تحذيراتها على أن تلك الموجة سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وقد تمتد، مرجعين السبب في ذلك إلى مرور منخفض الهند الموسمي من مصر.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، كشف أسباب موجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أنها ترجع إلى تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية، الذي أدى إلى رفع درجات الحرارة إلى 44%، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة إلى 90 في معظم ساعات اليوم.

وبدورها أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من الدرجات المسجلة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، مؤكدة أن الحرارة المحسوسة تتجاوز المقاسة، بسبب سرعات الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة في فترة الظهيرة، الأمر الذي يُضعف من قدرة “التكييف” على التبريد والإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كيف تعاملت الحكومة مع موجة الطقس السيئ؟

مجلس الوزراء متمثلًا في الوزارات والقطاعات المختلفة، تعامل مع هذه الموجد بمجهودات كبيرة لتفادي وجود أي أضرار تلحق بالمواطنين، جاءت على النحو التالي:-

نصائح وزارة الصحة للمواطنين

قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين، لتفادي الأضرار الناتجة عن حالة الطقس السيء، حيث أوضحت الوزارة، أنه من الضروري تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة مع الالتزام بالتهوية الجيدة فضلًا عن الإكثار من شرب السوائل خاصة الماء بما لا يقل عن 8 أكواب، مشددةً على ضرورة اتباع الإرشادات التالية:

الجلوس في مكان مكيف قدر الإمكان. شرب الكثير من السوائل حتى لو لم تشعر بالعطش، خاصة الصائمين. عدم ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق. ارتداء ملابس واسعة وقطنية وخفيفة، وذات ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس. المداومة على أخذ حمام بارد على مدار اليوم لتهدئة الجسم من أشعة الشمس. عدم ترك الأطفال، أو الحيوانات الأليفة في السيارة.

طقس الثلاثاء.. استمرار الموجة الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة

تعليمات للمزارعين

قطاع الزراعة بالتعاون مع وزارة الصحة قدم عددًا من النصائح للمزارعين، لتجنب الوقوع في أضرار قد تلحق بالنباتات أو بالمزارعين أنفسهم، جاءت كالتالي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب الإصابة بالأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري. ري النباتات في أوقات مبكره بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها افضل الأوقات للري بدلًا من الري في الأوقات مرتفعة الحرارة الضارة للنباتات. تقليل كمية المياه في الري بالمرة الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار. تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلًا من اليوريا أو سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدره على تحمل الإجهاد الحراري. رش المحاصيل بعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النبات. رش المحاصيل بالمبيدات الحشرية لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة في هذا الطقس شديد الحرارة مثل حشرة المن والذبابة البيضاء والتوتا ابسوليوتا التي تصيب محصول الطماطم. طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير لتجنب تشقق الطبقة الخارجية لجذوع النباتات وخاصة الأشجار الصغيرة.

قرارات وزارة النقل

في السياق ذاته، قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعة القطارات بخطوط المترو الثلاثة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت إدارة المترو، تعليمات لجميع المحطات بتخفيض السرعة حفاظا على الشبكات الكهربائية، وكإجراء لتخفيف الضغط والأحمال على الشبكة خاصة في الخط الأول.

إجراءات وزارة السياحة

من جانبها، أصدرت وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، عدة قرارات خاصة برحلات السفاري، خاصة في فصل الصيف وسط الموجة الحارة، ومن أهمها موافقة الدفاع المدني على ترخيص الشركات، ووجود كاميرات في جميع أماكن السفاري.