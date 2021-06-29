تراند الفن: محلل مالي يوضح مدى إمكانية استغناء المملكة عن العملات الورقية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - قال المحلل المالي حمد العليان، إن أكثر القطاعات التي استفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، هو الدفع الإلكتروني، حيث أدت الجائحة إلى تقليل الاعتماد على البيع النقدي “الكاش”.

وأوضح “العليان”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” أن نسبة سكان المملكة من الشباب كبيرة وغالبيتهم يستخدمون الأجهزة الذكية، مبينًا أنه بالرغم من التوقعات بأن تقل عمليات البيع النقدي في المستقبل، فإنه لا غنى عن “الكاش”.

وأضاف “العليان” أن هناك بعض الدول في أفريقيا وشرق أوروبا لا تعتمد على عمليات الدفع الإلكتروني حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لعدم وجود بنية تحتية قوية لدى تلك الدول مثل المملكة.

وأشار إلى أنه طبقا لإحصائيات صادرة من البنك المركزي فإن عدد نقاط البيع خلال شهر إبريل الماضي، بلغت حوالى 36 مليار مقابل 16 مليار في نفس الشهر من عام 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.