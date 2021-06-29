شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم الأسبوعية 2021م، متجر العثيم من المتاجر التي ذاع صيتها في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم الكثير من العروض على السلع الغذائية والتي منها اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، ولا تقتصر عروض العثيم على ذلك فقط بل أنه يقدم عروضاً على أحدث الأجهزة الكهربائية، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر العثيم. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية: عروض العثيم اليوم وصل سعر الشمام المحلي إلى 1.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم كمثري روز ماري وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم وصل سعر المشمش إلى 7.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الليمون إلى 5.95 ريال سعودي.

بلغ سعر البامية إلى 10.95 ريال سعودي.

وصل سعر الخوخ السكري إلى 8.95 ريال سعودي.

بلغ سعر بيتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات إلى 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على كرواسون جبن بيضاء وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.75 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم شابورة شرائح زيت زيتون علبة وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم خبز تورتيلا ابيض وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.15 ريال سعودي.

معمول بالتمر وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.50 ريال سعودي.

زود بسكويت بالتمر وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.50 ريال سعودي.

كيك الشوكولاتة ديلوكس وصل سعره إلى 19.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.50 ريال سعودي.

مرتديلا أمريكانا وصل سعره إلى 23.95 ريال سعودي.

طرشي مشكل هالي وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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