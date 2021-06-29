فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - حقق هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، إحصائيات مميزة رفقة الأسود الثلاثة، عقب التسجيل في منتخب ألمانيا، بالمباراة التي انتهت منذ قليل، بفوز الإنجليز بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب “ويمبلي” ضمن مرحلة دور الــ16 من “يورو 2020”.
وأحرز كين هدف التعزيز لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 86 بعد تمريرة من لوك شاو إلى جاك جريليش الذي ضرب خطوط دفاع المانشافت بعرضية أكثر من رائعة، ليحرزها كين بضربة رأسية في شباك الألمان.
وبذلك عادل هاري كين واين روني باعتباره اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولات الكبرى مع إنجلترا “7 أهداف”.
ويتفوق عليه فقط جاري لينيكر “10 أهداف”، وآلان شيرر “9 أهداف”، حيث سجلا أكثر في كأس العالم وكأس أوروبا برفقة الأسود الثلاثة.
وسجل كين أيضًا 30 هدفًا مع إنجلترا تحت جاريث ساوثجيت، وفي تاريخ المنتخب الإنجليزي فقط سجل لاعب واحد أهدافًا أكثر تحت قيادة مدرب واحد “جاري لينيكر 35 هدف تحت قيادة السير بوبي روبسون”.
ويواجه منتخب إنجلترا الفائز من مباراة أوكرانيا والسويد، والتي ستقام بعد قليل على ملعب “باكو الأولمبي” بدولة أذربيجان، في إطار منافسات دور الــ16 من “يورو 2020”.
مورينيو: إنجلترا ستصل إلى النهائي حال الفوز على ألمانيا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد هدفه في ألمانيا.. هاري كين يحقق مجموعة من الأرقام المميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.