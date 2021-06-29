تراند الفن: شكر وتقدير للنائب محمد عبد الرحمن راضي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - بكل الحب والوفاء وبأرق كلمات الشكر والثناء ومن قلوب ملؤها الإخاء أتقدم للأخ والصديق النائب محمد عبد الرحمن راضي ، بالشكر على تفانيه في عمله لكل مبدع إنجاز ولكل شكر قصيده ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير ، فجزيل الشكر نهديك من أي أبواب الثناء سندخل وبأي أبيات القصيد نعبر تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لايستحقه إلا أنت إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء أنت الرجل الذي يعمل ولا يكل في خدمة وطنه أولا وخدمة دائرته ثانية (شبرا ) فلم أجد ما اعبر بما داخلي إلا هذا الكلمات التي أتمنى ان تكون قد أوفيتك بها حقك. أخوك احمد سلمان .

بهذة الكلمات اعرب الاستاذ احمد سلمان ، عن خالص الشكر والتقدير والعرفان للنائب محمد عبد الرحمن راضي ،عضو الرلمان المصرى عن دائرة شبرا على الجهد المبذول لخدمة اهالى ومنطقة شبرا .

وهنأ النائب/ محمد عبد الرحمن راضي ،الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة. هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وتقدم النائب/ محمد عبد الرحمن راضي والنائب/ أبانوب عزت عزيز بتاريخ 2021/5/27 بطلب إلى السيد اللواء / محافظ القاهرة لتغيير أعمدة الإنارة بشارع شبرا بداية من المظلات حتى دوران شبرا (حي الساحل) ومن دوران شبرا حتى نهاية شارع شبرا – شارع جزيرة بدران (حي روض الفرج) , واستبدال الأعمدة القديمة بأعمدة الإنارة الموفرة للطاقة (LED). وذلك بناءاً على البروتوكول الموقع بين وزارة التنميه المحليه ووزارة الإنتاج الحربي.

حيث أن أعمدة الإنارة الموجودة حالياً قديمة جداً ويستخدم فيها لمبات الصوديوم الأعلى إستهلاكا للطاقة بالإضافة الى ضعف إضائتها.