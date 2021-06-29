تراند الفن: شاهد: ذبح خرفان بمناسبة نجاة لواء كويتي من طلق ناري أصاب سيارته أثناء محاصرة القاتل السوري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من ضباط وأفراد القوات الخاصة في الكويت بذبح خروف بمناسبة سلامة لواء أثناء مواجهة قاتل والدته. ويظهر في الفيديو عددًا من الضباط والافراد ممسكين بخروف وقاموا بذبحه، احتفاءً بنجاة اللواء “شكري النجار” من طلق ناري أصاب سيارته أثناء مواجهة القاتل. وكانت الجهات الأمنية في الكويت قد تمكنت أمس من الإطاحة بـ “قاتل والدته” وهو سوري الجنسية بعد إصابته بيده وقدمه، خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن، أثناء محاولة القبض عليه ليفارق الحياة أثناء تلقيه العلاج.

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