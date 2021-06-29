تراند الفن: تقني يوضح أسهل طريقة لمعالجة مشكلة عدم فتح «الوسائط» بتطبيق «واتساب»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أوضح الخبير التقني سعد الضاوي، الحل المناسب لمن يواجهون مشكلة في استخدام تطبيق”واتسآب” تتمثل في عدم فتح الوسائط.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن حل المشكلة يتمثل في تنزيل التحديث الجديد الذي أطلقته الشركة.

وكان التطبيق الشهير قد أجرى، تعديلاً على الرسائل الصوتية، التي تلقى رواجاً كبيراً بين مستخدميه.

وقام “واتسآب” بتعديل شكل الرسالة الصوتية الظاهر داخل تطبيقه على هواتف “أندرويد”، ليكون “خطًا نموذجيًا” بدلا من شكل “موجات صوتية”.

لكن لم تنل الواجهة الجديدة للرسائل الصوتية إعجاب المستخدمين، وكانت أبرز اعتراضاتهم أن التمرير عبر الرسالة الصوتية كان صعبا بواسطة “الخط النموذجي” الجديد، كما أشاروا إلى أن لون الواجهة لم يكن مرئيا عند تشغيل “الوضع المظلم” للتطبيق.وبسبب تعليقات مستخدمي الإصدار التجريبي، قرر “واتسآب” إزالة الميزة بشكل مؤقت، ومع ذلك، يقول موقع “وابيتاإنفو” إنه واثق من أن تطبيق التراسل الفوري الشهير سيطلق هذه الميزة مرة أخرى بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.

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