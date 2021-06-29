تراند الفن: “أبو العينين وبكري” يشاركان في احتفالية حزب الوفد بذكرى 30 يونيو

يشارك رجل الأعمال والنائب البرلماني محمد أبوالعينين والكاتب الصحفي مصطفى بكري وعبد المنعم أمام رئيس حزب العدل والنائبة فيبي فوزي، في الاحتفالية التي يقيمها حزب الوفد بذكري ثورة 30 يونيو.

وكان الوفد قد وجه الدعوة إلى القوى الحزبية والسياسية للمشاركة في هذا الاحتفال المهم الذى يعقد فى الساعة السابعة مساء بمقر الوفد الرئيسي في 1 بولس حنا بالدقي.

كما يشارك فى هذا الاحتفال عدد من الشخصيات العامة المصرية، والاحتفال مقصور على حضور الضيوف وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات.

وتوافد منذ قليل أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي للحزب بالدقي لحضور الاحتفالية التي يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية