تراند الفن: محمد التاجي: “بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أشاد الفنان محمد التاجي، بالتطورات التي طرأت على مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن معالم منطقة سكنه تغيرت من تطور الطرقات في سنوات قصيرة.

وقال التاجي، خلال استضافته ببرنامج “بنت البلد” التي تقدمها الفنانة نشوى مصطفى عبر شاشة قناة “صدى البلد 2″، الرئيس السيسي أحدث العديد من الإنجازات في وقت قياسي، فملامح منطقتي السكنية تغيرت كثيرًا.

وأضاف: “بتوه في منطقتي من التطورات اللي في البلد، بلاقي كباري وطرق جديدة كتير، ودا إنجاز يُحسب للرئيس السيسي”.

وعن مفهوم بنت البلد، تابع التاجي، بنت البلد هي مَن تصون أسرار منزلها وتساند زوجها، مشيرًا إلى أن والدته بنت بلد فهي لم تُفشِ يومًا بأسرار منزلها، وساعدت والدي في بداية حياته، حيث باعت ذهبها لمساندته في إنشاء مشروعه.

برنامج “بنت البلد” يذاع على شاشة قناة “صدى البلد 2” من يوم الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.