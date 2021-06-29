فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أشاد الفنان محمد التاجي، بالتطورات التي طرأت على مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن معالم منطقة سكنه تغيرت من تطور الطرقات في سنوات قصيرة.
وقال التاجي، خلال استضافته ببرنامج “بنت البلد” التي تقدمها الفنانة نشوى مصطفى عبر شاشة قناة “صدى البلد 2″، الرئيس السيسي أحدث العديد من الإنجازات في وقت قياسي، فملامح منطقتي السكنية تغيرت كثيرًا.
وأضاف: “بتوه في منطقتي من التطورات اللي في البلد، بلاقي كباري وطرق جديدة كتير، ودا إنجاز يُحسب للرئيس السيسي”.
وعن مفهوم بنت البلد، تابع التاجي، بنت البلد هي مَن تصون أسرار منزلها وتساند زوجها، مشيرًا إلى أن والدته بنت بلد فهي لم تُفشِ يومًا بأسرار منزلها، وساعدت والدي في بداية حياته، حيث باعت ذهبها لمساندته في إنشاء مشروعه.
برنامج “بنت البلد” يذاع على شاشة قناة “صدى البلد 2” من يوم الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الخامسة مساءً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد التاجي: “بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.