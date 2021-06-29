شوف عروض العثيم اليوم الطازجة برد صيفك

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الطازجة ، تقدم أسواق العثيم عروض ممتازة على الفواكه الصيفية بعنوان برد صيفك، خلال ساعات النهار الطويلة في الصيف وأرتفاع درجة الحرارة الشديدة، يحتاج الإنسان إلى تناول الفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية لتعويض مايفقده الجسم من سوائل، حتي لا يتعرض للجفاف والأمراض على سبيل المثال الحصوات تتكون نتيجة إنخفاض مستوي السوائل في الجسد، وضربات الشمس بجانب الحروق التي تصيب البشرة، ولتجنب كل تلك المشاكل يجب تناول كميات كبيرة من المياه والفواكه على مدار اليوم، وإليكم أفضل عروض أسواق عبد الله العثيم على المنتجات الطازجة اليوم.

عروض العثيم اليوم الطازجة برد صيفك

أسواق العثيم بالسعودية بدأت مهرجات التخفيضات الصيفي على المقاضي الشهرية في جميع فروعها بالمملكة والتي يبلغ عددها فوق ال 257 فرعاً، مع الالتزام الشديد بكافة الإجراءات الوقائية، المصرح بها من قبل الجهات الحكومية، وذلك في إطار سعي الشركة على توفير إحتياجات العملاء، على نطاق واسع بحيث يشمل معظم المنتجات المعروضة.

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تمتع بخيرات كثيرة عند التسوق من العثيم سواء بالحصول على العروض المميزة، ومتعة التسوق والجودة، وأيضا يمكن التبرع لفعل الخير ببعض الهلل المتبقي من فاتورة الحساب، وسوف يتم التبرع به لأي جمعية خيرية بالمملكة، بل ويمكنك تحديد الجهة التي ترغب في التبرع لها.

عروض العثيم الأثنين

البطاطس من الخضروات الهامة في كل منزل، يعشقها الأطفال والكبار، ولكن تتوقف فوائدها على طريقة إعدادها، على سبيل المثال إذا تم تحميرها وتناولها بإفراط، سوف تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار بالجسم وبالتالي زيادة الوزن.

أما إذا تناول حبة واحدة من البطاطس يومياً بشكل مباشر سوف تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات الهامة والبوتاسيوم والألياف الطبيعية، ولعدم التقليل من فوائدها يفضل تناولها بالقشر الخارجي بعد تنظيفه جيداُ لأن معظم الفيتامينات توجد به، يمكنك شراء كيلو من البطاطس + واحد مجاناً ب 2،50 ريال.

أفضل عروض الطازج من العثيم

البصل ليس مجرد مكون رئيسي في معظم المأكولات والسلطات بأنواعها، بل تناوله في حد ذاته يساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، ويقاوم الخلايا السرطانية، وهو من المضادات الحيوية الطبيعية القوية جداً، ومصدر هام للكويرسيتين الذي يقوي القلب ويحميه من الأمراض، سعر 2 كيلو بصل أحمر اللون ب 2،95 ريال.