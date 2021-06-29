تراند الفن: عبد الله جمعة يقضي إجازته بالساحل الشمالي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏60 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

استغل الظهير الأيسر عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الإجازة التى منحها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للاعبين بعد انتهاء مباراة مصر المقاصة بمسابقة الدوري، بالسفر إلى الساحل الشمالي.

ومنح كارتيرون لاعبي الأبيض راحة 24 ساعة من التدريبات بعد الفوز في لقاء أمس بهدف نظيف ليرتفع رصيد الأبيض إلى النقطة 61 بعدما خاض 27 لقاء. ويعاني عبد الله جمعة من إصابة بالركبة، ويتلقى على أثرها الفترة الماضية تدريبات تأهيلية موضوعه له بمعرفة الجهاز الطبي للنادي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء في إطار الاستعداد جيدًا لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدوري، والمقرر لها الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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