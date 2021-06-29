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تراند الفن: عبد الله جمعة يقضي إجازته بالساحل الشمالي

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏60 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

عبد الله جمعة

استغل الظهير الأيسر عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الإجازة التى منحها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للاعبين بعد انتهاء مباراة مصر المقاصة بمسابقة الدوري، بالسفر إلى الساحل الشمالي.
ومنح كارتيرون لاعبي الأبيض راحة 24 ساعة من التدريبات بعد الفوز في لقاء أمس بهدف نظيف ليرتفع رصيد الأبيض إلى النقطة 61 بعدما خاض 27 لقاء.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة بالركبة، ويتلقى على أثرها الفترة الماضية تدريبات تأهيلية موضوعه له بمعرفة الجهاز الطبي للنادي.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء في إطار الاستعداد جيدًا لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدوري، والمقرر لها الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد الله جمعة يقضي إجازته بالساحل الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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