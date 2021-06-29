فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، تعرض أحد أشهر خبراء الأوبئة في بريطانيا والعالم، لتحرش إذلالي من بلطجية. واعترض البلطجية، رئيس المعهد الوطني للبحوث الصحية، وكبير الأطباء المسؤولين في إنجلترا، البروفيسور كريس جون ماكري، وهو يتمشى بعد ظهر اليوم في حديقة بلندن. ولاحق إثنان من البلطجية البروفيسور البريطاني، وأصروا على معانقته وأخذ صورة “سيلفي” معه، ولكن بأسلوب “اعتدائي”، ثم مد أحدهما ذراعيه لملامسته. وحاول البروفسور، التخلص من البلطجية، والفرار منهم خاصة أنه ظهر قلقا على نفسه وهو ينظر إلى بلطجي آخر، انشغل بتصويره بهاتفه المحمول.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/Chris-Whitty-Police-investigate-video-of-Chief-Medical-Officer-being-harassed-by-two-men.mp4

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. بلطجية يتحرشون بأحد أشهر خبراء الأوبئة في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.