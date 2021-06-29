تراند الفن: مصر : تطورات جديدة بشأن حبس ابنه الواعظ يوسف القرضاوي.. والكشف عن التهم الموجهة إليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد: جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ومتهمين آخرين، 45 يوماً، بشكل احتياطي على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة المصرية، للمتهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين تجمهروا واستخدموا حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، حسبما قالت جريدة الشروق المصرية.

وأسندت النيابة للمتهمين، جرائم التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.