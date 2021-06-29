تراند الفن: مورينيو يرد على شاو: ساعدته في صناعة الهدف أمام ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - استمر البرتغالي جوزيه مورينيو، في التعليق على تصريحات لوك شاو، ظهير أيسر منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، بعدما رد الأخير على انتقاداته قبل مباراة إنجلترا وألمانيا.

وانتقد مورينيو لوك شاو خلال تحليله لمباريات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، في تنفيذه للركلات الثابتة مع إنجلترا في مباراة التشيك بالقول عليه ينفذها بطريقة “سيئة جدا”.

ولم يصمت شاو ورد عليه في تصريحات صحفية وقال:”لا أفهم الأمر، لا أعلم لماذا يستمر في الحديث عني، لا أشعر أن تنفيذ الركلات الثابتة كان سيئا مثلما قال، ربما واحدة في الشوط الثاني (ضد التشيك)، ركلة ركنية لم تمر من اللاعب الأول، لكن هذه واحدة من ثلاثة”.

وتابع اللاعب الذي تدرب معه عند قيادته لليونايتد لمدة 3 سنوات: “يحب ويكره، كنت من الفئة الثانية لديه، حاولت بأقصى ما لدي لأكون في جواره لكن لم يفلح الأمر، مهما فعلت، كان مدربا ذكيا، لكن الماضي يبقى ماضيا، علينا المضي قدما، أحاول المضي قدما لكن يبدو أنه لا يستطيع، يواصل الحديث عني، وهو أمر غريب”.

وشارك شاو اليوم أساسيا في مباراة إنجلترا وألمانيا، وصنع هدفًا في الدقيقة 75 بعرضية رائعة لرحيم سترلينج، ضمن منافسات دور الــ16 من مسابقة “يورو 2020”.

وعلق مورينيو على صناعة شاو للهدف الأول اليوم الثلاثاء، خلال تحليله للمباراة على قناة beIN CONNECT: “”سمعت ما قاله عني لوك شاو، لكني ساعدته في صناعة ذلك الهدف”.

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