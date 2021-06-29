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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشف موقع “طقس العرب” عن حالة الطقس المتوقع بالمملكة خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه يسود طقس من حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة ويكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأوضح أن هناك استمرار لفُرص زخات الأمطار الرعدية محلية الطابع على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.
كما أشار إلى تسجيل درجات حرارة أربعينية مُتوقعة في بعض المناطق يوم الأربعاء وترتفع لتصبح خمسينية يوم الخميس، وتستمر الارتفاعات حتى نهاية الأسبوع لتطال مناطق أوسع ويُتوقع أن تصل الحرارة في العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع لأواخر الـ 40 مئوية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: من بينها الرياض ..شاهد: تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في بعض مناطق المملكة نهاية الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.