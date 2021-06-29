تراند الفن: الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة ان التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف المتاحة:

1- مطور متكامل (Full-Stack Developer)

2- مسؤول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

(ERP Systems Management)

3- أخصائي تطوير الخدمات والمنصات الإلكترونية.

(eService’s and Platform Development Specialist)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات ، أو مجال ذي صلة – يفضل الماجستير.

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة المهنية في عمليات تبني ومشاريع التطوير الكامل.

– إظهار القدرة على العمل في نطاق متنوع من المشاريع التي تتطلب تحليلاً مفصلاً وحل المشكلات.

– مهارات شخصية وقيادية قوية.

– القدرة على العمل والتواصل بشكل فعال في بيئة جماعية وتعاونية.

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