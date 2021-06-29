فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة
كشف فينا مافوزا، المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، موقف إدارة ناديه، حال قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي إلى دولة أخرى بدلًا من المغرب.
وقال فينا مافوزا في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″: “سوف نلعب في أي مكان محايد يتم اختياره إجرائيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ولكن في الوقت الحالي نتطلع للعب في المغرب”.
وعن احتمالية نقل مباراة النهائي إلى القاهرة بدلًا من المغرب أجاب متحدث كايزر تشيفز: “سوف نعلق إذا تم إجراء التغيير، وكل تركيزنا ينصب حاليا على الذهاب إلى المغرب”.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره كايزر تشيفز، يوم 17 يوليو المقبل، على ملعب “محمد الخامس”، في المغرب.
“كاف” يدرس نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج المغرب
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كايزر تشيفز عن احتمالية نقل نهائي الأبطال: جاهزون في أي مكان (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.