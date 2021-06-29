تراند الفن: عبد الرحمن حمادة يشارك في معرض الكتاب بروايتي “حنة وارحم مشاعري”

يستعد الكاتب عبد الرحمن حمادة للمشاركة في معرض الكتاب الدولي بدورته الـ 52، برواية تحمل اسم “ارحم مشاعري” المقرر إقامته يوم 30 من شهر يوليو المقبل.

رواية “ارحم مشاعري” تدور أحداثها حول ليلى وهو الشخصية الرئيسية في العمل التي تعاني في طفولتها من معاملة والدها السيئة لها، وتمر الأيام وتدخل في قصة حب تتعرض خلالها لصدمة كبيرة، صادرة عن دار “نون” للنشر والتوزيع.

ويشارك أيضا عبد الرحمن في معرض الكتاب برواية “حنة” التي تدور أحداثها حول بطلة العمل، وهي فتاة ريفية تدعى حنة لديها طموح كبير ولكن تعترضه تقاليد عائلتها، التي تحاول التمرد عليها ونكتشف خلال الأحداث عن ما إذا كانت ستنجح في ذلك أم لا.

والدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، وذلك في دورة استثنائية من المعرض بعد تأجيله من موعده في يناير الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.