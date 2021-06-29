فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
يستعد الكاتب عبد الرحمن حمادة للمشاركة في معرض الكتاب الدولي بدورته الـ 52، برواية تحمل اسم “ارحم مشاعري” المقرر إقامته يوم 30 من شهر يوليو المقبل.
رواية “ارحم مشاعري” تدور أحداثها حول ليلى وهو الشخصية الرئيسية في العمل التي تعاني في طفولتها من معاملة والدها السيئة لها، وتمر الأيام وتدخل في قصة حب تتعرض خلالها لصدمة كبيرة، صادرة عن دار “نون” للنشر والتوزيع.
ويشارك أيضا عبد الرحمن في معرض الكتاب برواية “حنة” التي تدور أحداثها حول بطلة العمل، وهي فتاة ريفية تدعى حنة لديها طموح كبير ولكن تعترضه تقاليد عائلتها، التي تحاول التمرد عليها ونكتشف خلال الأحداث عن ما إذا كانت ستنجح في ذلك أم لا.
والدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، وذلك في دورة استثنائية من المعرض بعد تأجيله من موعده في يناير الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد الرحمن حمادة يشارك في معرض الكتاب بروايتي “حنة وارحم مشاعري” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.