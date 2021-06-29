تراند الفن: “هواوي” توفر آخر تحديثاتها لهواتف “هونر”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أكدت شركة هواوي الصينية، أنها ستصدر تحديثات البرامج الثابتة لجميع هواتف هونر، التي تم إطلاقها قبل 1 أبريل الماضي، مع دورة ثابتة من التحديثات التي تعالج المشكلات التقنية والأمنية في الهواتف.

وحسب موقع GSMArena فإن هواوي قالت إنها ملتزمة بإصدار تحديثاتها لهواتف هونر المتطورة بشكل شهري وبتحديثات أمنية ربع سنوية حتى نهاية دورات منتجاتها.

وستشمل هواتف هونر التي ستقوم هواوي بإصدار التحديثات الخاصة بها عددا من الهواتف الرائدة مثل هواتف Honor 20 و 20 Pro و View 20 وغيرها من الهواتف إلا أن هواتف مثل Honor 50 لن تحصل على تحديثات هواوي.

وستحصل هواتف Honor 50 على تحديثات هونر بالإضافة إلى عدد من خدمات جوجل، وتعد الهواتف التي تم إصدارها منذ أيام قليلة وحققت مبيعات كبيرة للغاية وصلت ل 77 مليون وحدة في دقيقة واحدة، هي أول هواتف من هونر تأتي بخدمات الشركات الأمريكية بعد الحظر الأمريكي على هواوي منذ سنتين.

وذكرت هونر أن هواتفها ستنطلق مع خدمات جوجل مثبتة مسبقا في أكثر من 40 منطقة، وتضم سلسلة هونر الخمسين ثلاثة طرازات هي: Honor 50 Pro و Honor 50 وHonor 50 SE

وستدعم هواوي كلا من هواتف هونر الآتية بتحديثاتها التقنية والأمنية بشكل شهري حتى انتهاء دورتها الطبيعية.