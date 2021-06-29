نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية 30 يونيو 2021 الموافق 20 ذو القعدة 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم اليوم عروض العثيم الاسبوعية 30 يونيو 2021 الموافق 20 ذو القعدة 1442. وهي العروض الحديثة التي وفرتها أسواق العثيم وهي أقوي العروض الخاصة بـ فصل الصيف. ويمكن للجميع الاطلاع على الصور ومشاهدة كافة العروض والحصول على نسبة خصم تصل حتى 80% على العديد من المنتجات المختلفة واحتياجات المنزل.

عروض العثيم الاسبوعية

يمكنك الحصول على جميع مقاضيك الشهرية من خلال أسواق عبدالله العثيم. وعروض اليوم هي العروض الاسبوعية وتستمر حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافق يوم 6-7-2021. ويمكنك الاستفادة من كافة العروض من أقرب فرع متواجد في المنطقة التي تعيش بها.

توفر العثيم اليوم علبة الخوخ الواحدة بسعر 8 ريال. وليمون فتنامي بسعر 5.45 ريال، ويمكنك الحصول على البرتقال الخاص بعمل العصير بسعر 2.95 ريال. كما توفر أسواق عبدالله العثيم العنب الأبيض العلبة بسعر 2.95 ريال. والكثير من أنواع الخضروات الطازجة المميزة التي توفرها مجلة عروض العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية

بالنسبة للحوم الطازجة التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين فإن العثيم وفرت اليوم أبرز أنواع اللحوم التي شهدت طلبا كبيراً من جانب عدد كبير. مثل لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 41.95 ريال للكيلو. ولحم حاشي بالعظم بسعر 27.95 ريال لـ 1 كيلو. وتضم عروض العثيم الاسبوعية لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 34 ريال. ولحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 36 لابال.

عروض اسواق العثيم

توفر أسواق العثيم جميع أنواع الشاي مثل شاي ليبتون فتلة 800 جم بسعر 23.95 ريال للحبة بدلا من 37 ريال. وشاي بروك بوند أكياس 100 كيس بسعر 7.95 ريال للحبة. وشاي ليبتون أخضر أكياس 100 كيس بسعر 14.95 ريال للحبة. وأيضا تضم العروض شاي ليبتون احمر المفضل لدي الكثير 100 كيس بسعر 9.95 ريال. وهناك الكثير من أنواع الشاي المميزة ذات أنواع متعددة.

يمكنك الحصول على كافة منتجات المراعي من خلال العثيم حيث توفر جبن المراعي مثلثات. وزبادي المراعي كامل الدسم. وسمن المراعي النقي الذي يعد من أفضل أنواع السمن التي يمكنك استخدامها في عمل الوصفات والطعام. وحليب المراعي طويل الأجل. وزبدة المراعي غير مملحة. كريمة المراعي الطبخ. والكثير من منتجات المراعي المميزة التي وفرتها العثيم اليوم.