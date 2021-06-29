شوف عروض العثيم الأسبوعية 30 يونيو 2021 مقاضيك الشهرية يا بلاش

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 30 يونيو 2021 لكافة المقاضي الشهرية من متطلبات منزلية تشمل أغراض التموينات من مأكولات ومشروبات، تبدأ العروض من الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 وتظل طوال الأسبوع، حتى تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021، عروض رائعة في هذا الأسبوع لا تتوقف حد العروض التقليدية التي تتبدل كل يوم أربعاء، ولكن الميزة في هذا الأسبوع هو وجود تخفيضات كبيرة تصل إلى 60 في المائة على بعض السلع المهمة، والتي لا غنى عنها في منزلك، في هذا المقال من ثقفني نقدم لكم أحدث عروض العثيم بصفحة واحدة لهذا الأسبوع.

عروض العثيم الأسبوعية 30 يونيو 2021

كما هو الحال في كل أسبوع، فإن العروض الأسبوعية تكون طوال الأسبوع أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب، وتشمل عروضاً على منتجات الخضروات والفواكه، وكذلك الأجبان والأسماك واللحوم الطازجة والمبرد، والدجاج المبرد إلى جانب الثلاجات أو المجمدات، كما توجد عروض أخرى لتموينات المنزل، التي تشمل الأرز والسكر والكثير من المواد الغذائية التي يحتاج إليها كل منزل.

مؤخراً تم افتتاح العديد من الفروع الخاصة بأسواق عبد الله العثيم في الكثير من مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تعد أسواق العثيم هي الواجهة الأولى لراغبي التسوق المقاضي المنزلية في المملكة، لذلك كانت الحاجة إلى توفير عدد جديد من الفروع التي تغطي كافة احتياجات سكان المملكة من المواطنين والمقيمين.

تتوفر الكثير من المنتجات في هايبر ماركت العثيم منها منتجات محلية الصنع مثل منتجات هالي وفيكتو وغيرها، والتي لا تجدها إلا في فروع العثيم فقط، إلى جانب منتجات شركات العثيم نفسها وهي مجموعة منتجات زود، والتي من أشهر منتجاتها المخبوزات، تتميز جميع فروع العثيم بأنها مزودة بقسم خاص بالمخبوزات الطازجة من مخبز العثيم، وتحتوي على جميع أنواع الخبز، مما يجعل الكثيرين يتوجهون إليه من أجل توفير الاحتياجات الرئيسية من المواد الغذائية.

أحدث عروض العثيم بصفحة واحدة 20 ذو القعدة 1442

فيما يلي أبرز عروض العثيم الأسبوعية في صفحة واحدة موضحة بها أهم وأحدث منتجات العثيم كما يلي: