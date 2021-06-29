تراند الفن: «صحة الباحة» تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بـ«لقاح فايزر»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية 12 – 18 عاماً، ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا .

وقامت صحة الباحة بإعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت صحة الباحة أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

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