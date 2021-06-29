فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن عزم لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق ريال مدريد، توني كروس، على إعلان اعتزاله اللعب الدولي، بعد الهزيمة أمام منتخب إنجلترا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب “ويمبلي”.
وودع المانشافت مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” في مرحلة خروج المغلوب من دور الــ16 للمسابقة القارية.
ووفقًا للصحيفة الألمانية، فإن كروس سيعلن اعتزاله اللعب دوليًا وهذه هي أخر مشاركه دولية له مع المنتخب الألماني ولن ينتظر كأس العالم العام القادم 2022 في قطر.
ومن المقرر أن يعلن توني كروس اعتزاله دوليًا بعد كأس الأمم الأوروبية، مع مغادرة المدير الفني يواكيم لوف، وتولي هانز فليك تدريب ألمانيا، حيث يعلم كروس أنه لم يعد جيدًا بما يكفي ليبدأ قبل كيميتش وجوريتسكا في خط الوسط بعد الآن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد توديع ألمانيا يورو 2020.. توني كروس سيعلن اعتزاله الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.