تراند الفن: واشنطن: لن يتم نقل السفارة الأمريكية من القدس.. والوضع في غزة أكثر إلحاحًا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه لن يتم نقل السفارة الأمريكية من مدينة القدس، بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي له مساء الثلاثاء، أن سفارة بلاده ستبقى في القدس، موضحًا أن الوضع الأكثر إلحاحًا هو الوضع الإنساني في غزة.

وفيما يتعلق بنقل السفارات إلى القدس، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، اليوم الخميس، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار ينتهك القرارات الأممية بشأن المكانة القانونية والسياسية للمدينة المقدسة، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد نقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس المحتلة، حسب بيان مكتبه، الذي أوضح أنه تم وضع حجر الأساس لمقر السفارة الجديد في القدس بحضور خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس.

واعتبرت أن قرار رئيس هندوراس وضعه في الجانب الخطأ من التاريخ، معتبرة أن ما قام به خطوة عدائية ضد الفلسطينيين.