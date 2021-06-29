تراند الفن: وزير التعليم يكشف سبب إلغاء امتحان الثانوية على التابلت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، “إن سبب إلغاء الامتحان للثانوية العامة على التابلت، وقصر الإجابة على البابل شيت فقط، هدفه عدم تشتيت الطلاب وحصر تركيزهم على الإجابة فقط”.

وأضاف شوقي، في تصريحات ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء الثلاثاء، أن الهدف في المرحلة الحالية هو تطوير عملية الأسئلة في الامتحان، وليس الحل في الإلكتروني في التابلت، متابعًا: “حصر الحل على البابل شيت فقط للتركيز في إجابة واحدة، وما يهمنا هو النظام الجديد للامتحان”.

وذكر أن دور التابلت في امتحان نهاية العام هو تسجيل الطالب للحضور من خلاله، والاطلاع على المحتوى التعليم والكتب الدراسية الموجودة بهن، مشيرًا إلى عدم رغبة الوزارة في المجازفة هذا العام بجعل الحل عبر التابلت، وذلك لحين اكتمال المنظومة وتوفير بعض الإجراءات اللازمة في المدارس.