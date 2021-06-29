فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت آخر الأخبار 20 زيارة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، “إن سبب إلغاء الامتحان للثانوية العامة على التابلت، وقصر الإجابة على البابل شيت فقط، هدفه عدم تشتيت الطلاب وحصر تركيزهم على الإجابة فقط”.
وأضاف شوقي، في تصريحات ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء الثلاثاء، أن الهدف في المرحلة الحالية هو تطوير عملية الأسئلة في الامتحان، وليس الحل في الإلكتروني في التابلت، متابعًا: “حصر الحل على البابل شيت فقط للتركيز في إجابة واحدة، وما يهمنا هو النظام الجديد للامتحان”.
وذكر أن دور التابلت في امتحان نهاية العام هو تسجيل الطالب للحضور من خلاله، والاطلاع على المحتوى التعليم والكتب الدراسية الموجودة بهن، مشيرًا إلى عدم رغبة الوزارة في المجازفة هذا العام بجعل الحل عبر التابلت، وذلك لحين اكتمال المنظومة وتوفير بعض الإجراءات اللازمة في المدارس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير التعليم يكشف سبب إلغاء امتحان الثانوية على التابلت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.