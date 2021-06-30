تراند الفن: من بطن البقرة إلى تلال الفسطاط.. القاهرة تحول العشوائيات إلى مقصد سياحي عالمي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - انتهت محافظة القاهرة من مراحل إزالة منطقة “بطن البقرة” العشوائية بنسبة 100% ضمن خطة تطوير منطقة الفسطاط، حيث وضعت المحافظة خطة لتطوير حديقة تلال الفسطاط وتحويلها لمقصد سياحي إقليمي وعالمي، ضمن مخطط شامل لتطوير المنطقة بعد إزالة المناطق العشوائية وآخرها بطن البقرة. كما أن مشروع تطوير “حديقة تلال الفسطاط”، يعتمد على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، والصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتمادًا على احياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية. حديقة تلال الفسطاط ويستعرض “القاهرة24” أبرز المعلومات عن حديقة تلال الفسطاط: ستقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية. تعتبر الحديقة أكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة مما سيجعلها نقلة نوعية للبيئة. وتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان، باحتضانها متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص. وتتوسط الحديقة هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة. وستتضمن عدد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة. تتضمن الحديقة مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة. تتضمن الحديقة منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية. تمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية.

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