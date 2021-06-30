تراند الفن: تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - انتهت منافسات دور ثمن بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بتأهل كل من إنجلترا وأوكرانيا على حساب ألمانيا والسويد.

بينما تم إقصاء حامل لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية منتخب البرتغال امام نظيره منتخب بلجيكا وودع منتخب فرنسا بطل العالم امام سويسرا.

وجاءت مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي:-

سويسرا في مواجهة اسبانيا.

بلجيكا في مواجهة إيطاليا.

إنجلترا في مواجهة أوكرانيا.

التشيك في مواجهة الدنمارك.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” يوم الجمعة المقبلة.

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