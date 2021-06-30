تراند الفن: إصابة 10 أشخاص في حادثي سير بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، مصابي حادثي سير منذ قليل، بطريق الخزان، التابع لمدينة أسوان.

وأسفر الحادث الأول عن إصابة 7 أشخاص، وتبين من الفحص إصابة تغريد علي 54 سنة، ومحمد علي عبد الفتاح 18 سنة، وأشرقت يسري أحمد 23 سنة، محمد يحيى مدثر 24 سنة، وسيدة عبدالشكور محمد 60 سنة، ومصطفى أسامة إدريس 13 سنة، ومحمود صبري محمد 19 سنة.

وفي مركز كوم إمبو أصيب كل من سعيد النوبي على 14 سنة، وأشرف سالم خليل 41 سنة ومحمد إبراهيم محمد 16 سنة.

فيما قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، رئيس مجلس مستشفيات جامعة أسوان، إن جميع المصابين بخير، والمستشفى يقدم لهم جميع الرعاية الطبية.

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