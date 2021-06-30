تراند الفن: مدير معرض الكتاب: حجز 195 ألف تذكرة إلكترونية قبل انطلاقه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن عدد الحاجزين بمعرض الكتاب وصل إلى 195 ألف تذكرة إلكترونية لدخول المعرض، المزمع انطلاقه بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، موضحًا أن معرض الكتاب هذا العام سيضم مؤسسات ودور نشر جديدة، وطبقًا للإجراءات الاحترازية سيكون مقررًا دخول 100 ألف زائر يوميًّا للمعرض على مدار 15 يومًا.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة “المحور”، أن ديكورات معرض الكتاب ستكون على أعلى مستوى، منوها بسحب كتاب “المسحة” من المعرض نهائيا.

وستنطلق فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة غدا 30 يونيو وتستمر الفعاليات حتى 15 يوليو 2021، تحت شعار “في القراءة حياة” بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يفتتح المعرض يوم 1 يوليو للجمهور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.