تراند الفن: إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في بحر شبين الكوم بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - تمكنت المسطحات المائية التابعة لمديرية أمن المنوفية، من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في بحر شبين الكوم، بسبب خلافات أسرية، على خلفية صرف مبالغ مالية مبالغ فيها خلال تجهيزها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير المسطحات المائية، يفيد بإنقاذ فتاة خريجة كلية إعلام، ألقت نفسها في المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شبين الكوم.

وأكدت المصادر الأمنية لـ”القاهرة 24″، أن الفتاة خريجة كلية الإعلام، وعمرها 28 سنة، وألقت نفسها في بحر شبين الكوم، موضحة أن قوات الإنقاذ ألقت إليها طوق الإنقاذ ولكنها رفضت الإمساك به مصممة على الانتحار، ورجال المسطحات المائية تمكنوا من إنقاذها.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد وجه في وقت سابق بإنشاء منطقة مركزية لقوات المسطحات المائية، بعد تكرار محاولات الانتحار.

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